الناطق باسم الدفاع المدني يحذر المواطنين من غدر الاحتلال+فيديو

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وقال بصل لمراسل العالم: بكل تاكيد في ظل الحديث على احتمالية وقف اطلاق النار، اول شيء ضروري هو ان المواطن يعي جيدا في قطاع غزة تحديدا ان هناك فرق بين وقف اطلاق النار واعلان التهدئة ودخولهما حيز التنفيذ، بمعنى انه حينما يتم الاعلان عن وقف اطلاق النار لا يجوز للمواطنين ان يتحركوا من الجنوب الى الشمال ولا حتى للموجودين في مدينة غزة يتحركوا الى شمال القطاع. هناك اتفاقية موجودة تنص على مواعيد محدودة بالضبط متى سيتم الدخول من الجنوب الى الشمال بموعد محدد والان حتى الاقتراب من هذه المناطق ممنوع، لان الاحتلال صار ممكن ان في اي لحظة من اللحظات يرتكب مجزرة بحق الابرياء والمدنيين.

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بينما تمر الساعات والدقائق متثاقلة على سكان قطات غزة حيث ينتظرون وقف الإبادة والعودة لمنازلهم يبرز تساؤل كبير كيف ومتى سيعود النازحون..

وماذا عن استعدادات الدفاع المدني والطواقم المخنصة وما هي احتياجاتهم بهاذ الخصوص..

مراسل العالم بشمال غزة باسل خير الدين والتفاصيل..