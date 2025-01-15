شاهد..بن سلمان يهدي لاعبي برشلونة هدايا تغضب السعوديين

العالم - السعودية

جاء ذلك خلال زيارة الفريق إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من السعوديين عن استيائهم من هذا الإنفاق الباذخ في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة. انتقد البعض تخصيص أموال طائلة لهدايا فاخرة للاعبي كرة القدم الأجانب، بينما يعاني المواطنون من مشكلات اقتصادية واجتماعية.



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من جانبها، نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على منصة "إكس" صورًا للاعبين وهم يتسلمون الهواتف الذهبية، مما زاد من حدة الانتقادات.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها انتقادات حول الإنفاق على الفعاليات الترفيهية والرياضية في السعودية، حيث سبق وأن شهدت المملكة جدلاً مشابهًا حول تخصيص مبالغ كبيرة لمثل هذه الأنشطة.