بعد 466 يوما من نزيف دم.. غزة تشهد وقف إطلاق النار

العالم - فلسطين

تمت الصفقة.. انتهى كابوس الرعب الذي كان يعيشه سكان قطاع غزة مع العدوان الاسرائيلي المستمر عليهم منذ اكثر من 466 يوما بصفقة تبادل بين كيان الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة.. فقد صرح مصدران فلسطينيان قريبان من مفاوضات الدوحة أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وافقتا على اتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى، بعد عرض المسودة النهائية عليهما. واضافا ان حماس تسلمت عبر الوسطاء خرائط الانسحابات الإسرائيلية وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين والتي تشملها المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكشف الاعلام العبري عن بنود الصفقة، والتي تنص في المرحلة الأولى على اطلاق كيان الاحتلال سراح نحو 1000 اسير فلسطيني، على ان لا يطلق سراح أسرى النخبة من حركة حماس في المرحلة الأولى من الصفقة. واضاف الاعلام العبري أن هذه المرحلة ستتضمن أيضا زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا. فيما سينسحب الجيش الإسرائيلي من محور نيتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق. واعتبارا من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع.

وأعلن الاعلام العبري أن جيش الاحتلال سيسحب معظم قواته من محور فيلادلفيا مع إبقاء قوة صغيرة، فيما تتشكل قوة تفتيش قطرية مصرية للسيارات فقط على المعبر إلى شمال قطاع غزة، الافراج عن الاسرى الاسرائيليين سيكون وفق جدول زمني، ففي اليوم الاول سيتم اطلاق سراح 3 اسرى، واليوم السابع اربعة اسرى، والرابع عشر، ثلاثة اسرى، والواحد والعشرين ثلاثة اسرى ايضا.

اما المرحلة الثانية من الصفقة تبدأ اعتبارا من اليوم الـ23 وتستمر 42 يوما.