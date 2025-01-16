أنصارالله: جبهتنا لا تنفصل عن غزة و فرحتنا هي فرحتها + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر لقناة العالم الإخبارية قال عبدالله النعمي: في البداية أولا بودي أن أرفع التحية وأغلى التبريكات إلى إخواننا المجاهدين في قطاع غزة، المجاهدون السابقون الصادقون الذين هم في الجبهة الأساسية والأمامية والذين قدموا التضحيات الكبيرة.. نحن نبارك لهم هذا الانتصار الكبير الذي جاء تتويجا لتضحياتهم ولدمائهم.

وأضاف: نحن في اليمن وبعد تحياتنا لأبناء غزة أيضا نقدم تحياتنا وشكرنا وتقديرنا لإخواننا في حزب الله، الذين قدموا أغلى ما لديهم هو السيد الشهيد القائد الكبير السيدحسن نصرالله.

وقال: تحياتنا أيضا لإخواننا في الجمهورية الإسلامية في إيران على دعمها المستمر، ولولاها لما تحقق هذا الانتصار الكبير.. تحياتنا أيضا لإخواننا في العراق.

كما تقدم القيادي في حركة أنصارالله بالتحية لأبناء الشعبن اليمني على صمودهم الكبير ووقوفهم الصادق والشجاع طيلة هذة الفترة.

وقال النعمي: غدا بإذن الله تعالى سيخرج شعبنا إلى الساحات والميادين، ليعبر عن فرحه وسعادته وابتهاجه بهذا الانتصار الكبير، وإخضاعه للعدو الصهيوني وإجباره على التوقيع على هذا الاتفاق الذي جاء بعد تضحيات كبيرة.

وخلص إلى القول: موقفنا هو موقف نفس إخواننا في غزة، جبهتنا لا تنفصل عنهم، وفرحتنا هي فرحتهم، وسعادتنا هي سعادة الشعب الفلسطيني.

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