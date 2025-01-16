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الاحتلال سينسحب من غزة مرغماً لأن المقاومة أفشلت أهدافه + فيديو

الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث في العلاقات الدولية د.طارق عبود أن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من قطاع غزة مرغماً لأن الأهداف التي وضعها بإنهاء المقاومة وتهجير الفلسطنيين وإفراغ قطاع غزة قد أفشلتها المقاومة.

العالمخاص بالعالم

وفي حديث مباشر لقناة العالم الإخبارية أشار طارق عبود إلى أن ما كان يريد نتنياهو وبن غفير وسموتريتش أي المجموعة المتطرفة في كيان الاحتلال تحقيقه لم يتحقق، أي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإفراغ القطاع وإعادة المستوطنات إلى هناك، واصفا ذلك بأنه كان الهدف الرئيسي منذ 8 أكتوبر إلى اليوم.

وأضاف: نحن اليوم أمام انتصار فلسطيني رغم كل الآلام والجراح والتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني، حيث الانتصارات تأتي بعدم تحقيق أو إفشال أهداف العدو.

وأكد: أعتقد أن الاتفاق سينفذ، وسينسحب الإسرائيليون من قطاع غزة، ليس منة لا من نتنياهو ولا من العصابة الصهيونية ولا حتى من الولايات المتحدة الأميركية، بل لأن الحلول على مستوى إنهاء المقاومة في فلسطين وليس فقط قتل الفلسطينيين كانت عقيمة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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