اجتماع هام بين مسعود بارزاني وزعيم 'قسد' في أربيل

العالم-العراق

وكتب هوشيار زيباري في تدوينة بموقع إكس (تويتر سابقاً) اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025) إن "اللقاء الذي عقد اليوم في أربيل بين مسعود بارزاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا يعد إنجازاً كبيراً لتعزيز الوحدة الكوردية وتمكين الحكام السوريين الجدد في دمشق من تحقيق انتقال سياسي سلس".

وأضاف هوشيار زيباري في تدوينته: "شكراً لكل حلفائنا وأصدقائنا".

يذكر أن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في منطقة كردستان العراق، سفين دزيي، أعلن اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025) أن "هدفنا هو عودة الأمن لجميع الشعب السوري والكرد في كردستان سوريا"، مشيراً إلى مساعٍ لتخفيف الضغط على إدارة كردستان سوريا، وتمكين جميع الأطراف السياسية هناك "من التفاوض بتوافق مع الإدارة الجديدة في دمشق، وذلك بهدف ضمان مستقبل جيد للكرد".

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وتابع: "في إطار السعي نحو توحيد الموقف الكردي في سوريا، عُقدت ثلاثة مؤتمرات سابقة بإشراف بارزاني. لكن للأسف، لم يلتزم أحد الأطراف بالاتفاقات حينها. ورغم ذلك، ما زال هناك أمل في مواصلة المفاوضات لتحقيق وحدة الصوت الكردي".

وأكد سفين دزيي زيارة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إلى منطقة كردستان، قائلاً: "من المقرر أن يزور مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إقليم كردستان".