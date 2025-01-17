كيان الاحتلال يواصل الابادة الجماعية في غزة

العالم-فلسطين

وأفاد موقع المركز الفلسطيني للاعلام، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم الجمعة على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي، في حين تواصل اجتياحها لشمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي مستمر وعزل تام للمحافظة الشمالية عن مدينة غزة.

إلى جانب ذلك، تواصل قوات الاحتلال تعطيل عمل فرق الدفاع المدني قسرًا في شمال القطاع بسبب القصف المستمر، ما أدى إلى حرمان المواطنين المتبقين هناك من الحصول على أدنى مستويات الرعاية الإنسانية والطبية.

وفي التطورات الميدانية، واصلت آليات الاحتلال إطلاق نيرانها شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال المسيرة غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونفذت مدفعية الاحتلال قصفًا في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وارتقى شهداء وسجل عدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال منزلاً قرب محطة السلطان في شارع يافا شمال شرق مدينة غزة.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف المدني من الوصول للمنازل المستهدفة، لانتشال الشهداء والجرحى ,فيما نفذت غارات وقصف مدفعي وأحزمة نارية في منطقة الصفطاوي وجباليا البلد شمال قطاع غزة.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة بسبب الغطاء الناري، حيث استهدفت كل من حاول الاقتراب.