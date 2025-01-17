بابا الفاتيكان يواجه انتقادات من كبير حاخامات يهود روما

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع القدس العربي, قال الحاخام ريكاردو دي سيني، الزعيم الروحي للجالية اليهودية في روما منذ 2001، إن البابا فرنسيس يركز اهتمامه بشكل غير عادل على إسرائيل مقارنة بصراعات عالمية أخرى جارية، بما في ذلك في السودان واليمن وسوريا وإثيوبيا, مضيفا دي سيني: “السخط الانتقائي… يضعف قوة البابا”, على حد تعبيره.

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وتابع: “لا يمكن للبابا أن يقسم العالم إلى أبنائه وأبناء الآخرين، ويجب عليه أن يندد بمعاناة الجميع… هذا هو بالضبط ما لا يفعله البابا”.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح البابا فرنسيس، رئيس الأساقفة في كنيسة الروم الكاثوليك، التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، أكثر صراحة بشأن الحملة العسكرية لكيان الاحتلال على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ووصف الوضع الإنساني في غزة بأنه خطير ومخز للغاية.