العميد سريع: القوات اليمنية تنفذ 3 عمليات ضد الكيان المحتل

العالم – اليمن

وخلال مسيرات نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني ألقى ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بيانا أعلن فيه، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، بـ4 صواريخ مجنحة وحققت أهدافها بنجاح.

كما نفذت سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت أهدافا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بـ3 طائرات مسيرة، والعملية الثانية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله.

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات الثلاث تزامنت مع عملية عسكرية رابعة نفذتها القوات البحرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمالي البحر الأحمر، بعدد من الطائرات المسيرة وهو الاستهداف السابع منذ قدومها إلى البحر الأحمر.

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وأكدت القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها لأي تطورات أو تصعيد أمريكي إسرائيلي على بلدنا وسنراقب تطورات الوضع في غزة، مشددة على أنها ستتخذ الخيارات التصعيدية المناسبة في حال نكث العدو بالاتفاق أو صعد من عملياته ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة.

كما أكدت للشعب الفلسطيني ومجاهديه أن شعبنا بقيادته وجيشه معكم وإلى جانبكم مهما كانت التداعيات والنتائج، ولن تتخلى عن فلسطين وقضيتها العادلة حتى تحرير كل شبر منها وطرد العدو الإسرائيلي من كل فلسطين.