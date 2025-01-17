بزشکیان يلتقي مع ناشطين اقتصاديين في الاتحاد الروسي

العالم _ إيران

واجتمع الرئيس الايراني الدكتور مسعود بزشكيان مع الناشطين الاقتصاديين في الاتحاد الروسي.

وأضاف الدكتور مسعود بزشکیان،"إن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا تحدد خارطة طريق لإيران وروسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما".

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وأكد الرئيس: "إن الحكومتين عازمتان على تعزيز العلاقات الثنائية، ومن أهم أسباب ذلك كونهما جيراناً يتمتعان بخصائص جغرافية مهمة للغاية يتمتع بها الجانبان في المنطقة، بما في ذلك في مجال الطرق والنقل".

وفي إشارة إلى التعاون بين إيران وروسيا في ممر النقل الدولي شمال - جنوب، أضاف: "نحن عازمون على استكمال اتصالاتنا في مجال الممرات والبنية التحتية للنقل".