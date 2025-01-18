شاهد: صاروخ يمني يستهدف تل أبيب وهروب المستوطنين للملاجئ

العالم - الاحتلال

وتظهر الفيديو مشهد للمستوطنين الاسرائيليين الذين يهرولون نحو الملاجئ بعد سماعهم دوي صفارات الإنذار عقب إطلاق الصاروخ الباليستي.

ودوّت صفارات الإنذار ظهر اليوم السبت، في "تل أبيب" المحتلة، وعشرات المستوطنات المحيطة بها بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام أنه تزامناً مع صفارات الإنذار، سُمعت أصوات انفجارات من الضفة الغربية في "تل أبيب" ومطار "بن غوريون"، كما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، أنّه إثر صاروخ باليستي يمني، تعطلت حركة الطيران في مطار "بن غوريون".

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّه "تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق وسط البلاد إثر إطلاق صاروخ من اليمن، وجاري التحقيق في التفاصيل".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى توجّه فرق الإطفاء إلى مستوطنة "بئير يعقوب" جنوب "تل أبيب" إثر اندلاع حريق بسبب سقوط شظايا الصاروخ.

وسقط عدد من الإصابات أثناء الهروب إلى الملاجئ وبسبب حالات الهلع خشية الصاروخ اليمني، بحسب ما زعم الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داوود الحمراء).

ويوم أمس الجمعة، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد سريع، في بيانٍ، مهاجمة أهداف حيوية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات)، جنوبي فلسطين المحتلة"، مضيفاً أن "العملية جرى تنفيذها بـ4 صواريخ مجنحة، وحققت أهدافها بنجاح".

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