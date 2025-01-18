واشنطن تتوقع اتفاق تطبيع بين سوريا وكيان الاحتلال..متي؟

العالم - سوريا



وقالت ليف إن اللقاء الذي جمعها مع رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أبو محمد الجولاني "أحمد الشرع"، "كان بناء وواضحاً"، موضحةً أنها ناقشت معه مواضيع مختلفة، بينها "داعش ومستقبل الحوكمة والعقوبات الأميركية"، فيما توقعت أن يوقع الكيان الصهيوني وسوريا اتفاق تطبيع خلال السنوات المقبلة.

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وكان وفد أميركي برئاسة ليف، زار العاصمة دمشق بعد نحو أسبوعين من سقوط حكومة بشار الأسد، حيث التقت مع الجولاني في قصر الشعب، وذلك قبل أن تصدر الولايات المتحدة، بعد اللقاء بأيام، إعفاءات من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

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هذا وقد انطلق أول تحرك شعبي سوري في ريف القنيطرة ومحافظة درعا جنوبي سوريا للمطالبة بخروج جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وشهدت بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي بالقرب من الشريط العازل وقفة احتجاجية نددت بتوغل قوات الاحتلال “الإسرائيلي” للمنطقة صباح هذا اليوم.

وطالب الأهالي الأمم المتحدة القيام بواجباتها تجاه الخروق “الإسرائيلية” المتكررة والعدوان المستمر على الأهالي وقراهم.