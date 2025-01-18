كيف أظهرت حماس براعتها في إدارة ملف الأسرى؟

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية من رام الله، فارس الصرفندي، إن الشارع الإسرائيلي يترقب موعد بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما أنه الإسرائيليين ينتظرون ساعة الإفراج عن الدفعة الأولى للأسرى الإسرائيليين، لافتا إلى أنه ستتم علميات الإفراج وتبادل الاسرى بين الجانبين على مدار 6 أسابيع، وفقا للاتفاق.

وأشار مراسل العالم إلى أن حركة حماس أظهرت ذكاءً استراتيجياً في إدارة ملف تبادل الأسرى، حيث قامت بوضع قوائم الأسرى الفلسطينيين بالتشاور مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. مضيفا: كما حرصت الحركة على تضمين رمزين على رأس القوائم، أحدهما فتحوي والآخر جبهوي، مما يعكس نهجها الوطني البعيد عن الفئوية والحزبية، موضحا أن ذلك طمأن الفلسطيين وذوي الأسرى بأن الحركة لا تتعامل بفئوية ولا بحزيبية، وإنما تتعامل مع الفلسطيني كفلسطيني.

وفيما يتعلق بعرض رئيس السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، أكد مراسل قناة العالم أن حماس لا تزال تمتلك قوة عسكرية كبيرة قوامها 40 ألف مقاوم داخل القطاع، وأنه على أي جهة ترغب في ممارسة أي عمل سياسي في غزة أن تبدأ بحوار مع حماس، وإلا فإن هذه الطروحات ستبقى مجرد كلام في الهواء.

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