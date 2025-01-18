ازاحة الستار عن قاعدة استراتيجية لحرس الثورة بأعماق الأرض

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وتعتبر هذه القاعدة جزءا يسيرا من القدرات المتوفرة لدى القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية.

وتفقد القائد العام لحرس الثورة الجاهزية القتالية لإحدى مدن الزوارق الهجومية التابعة لبحرية الحرس، برفقة قائد هذه القوات.

وسيتم نشر تفاصيل هذه الزيارة لاحقا.

وتقع هذه القواعد في أعماق الأرض، وهي تشكل موقعًا آمنًا لتخزين هذه الزوارق.

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يذكر ان القوات البحرية للحرس الثوري كانت قد كشفت في وقت سابق ايضا عن مدينة تحت سطح الارض تحوي صواريخ باليستية وكروز.