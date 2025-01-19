غزة تترقب الأجواء الحاسمة لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

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ووصف مراسل العالم في دير البلح محمد البلبيسي، الأجواء الحاسمة التي طال انتظارها بعد إراقة دماء مئات الآلاف من الشهداء، قائلا حق لنا أن نقول سنعود للحياة وسنعود للأمل وأجواء ما قبل الحرب وستتوقف كل أصوات الانفجارات وإطلاق النار والغارات الجوية في غزة. وكانت الليلة أطول ليلة لسكان القطاع وكان الناس يحتسبون كل دقيقة للوصول الى الفجر.

وأوضح مراسل العالم أن اليوم التاسع عشر من يناير اليوم الأول لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. ما يفصلنا عن تطبيق الاتفاق أقل من ساعة حيث سيلتزم الاطراف بحدود الساعة التاسعة والنصف بتطبيق بنود الاتفاق الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وقال المراسل أن الحياة ستعود الى غزة وسيبحث الناس على ما تبقى من منازلهم، وستتوقف شلال الدماء وستبدأ غزة من جديد حتى وإن بدأنا من نقطة الصفر، هناك إصرار وصمود أسطوري سطره أبناء الشعب الفلسطيني.

هذه اللحظات حاسمة التي ننتظرها منذ أيام طوال وليال طويلة مليئة بالنزوح والقتل والقصف والنسف والمتغيرات، مضيفا أن المقاومة تحاول أن تنهي الحرب بإطلاق عدد كبير من الأسرى من داخل سجون الاحتلال.

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وأفاد مراسل العالم أن الاحتلال الإسرائيلي أعاد تموضعه بالليلة الماضية في بعض نقاط، وكانت هناك تراجع لآليات الاحتلال تحديدا في مدينة رفح، والتراجع وصل الى منطقة محور فيلادلفيا، مشيرا الى أن في محور نتساريم، الاحتلال تركز في المنطقة الفاصلة بين شمال وجنوب قطاع غزة.

وأضاف أن الاحتلال قام بالتراجع تدريجيا عن مناطق جنوب حي الزيتون، وشمال قطاع غزة، ومخيم جباليا، ومنطقة مشروع بيت لاهيا، بالاضافة الى التواجد في بعض نقاط.

كما سمعت أصوات الانفجارات وإطلاق النار وتحليق مكثف لآليات الاحتلال.

وقال مراسل العالم كما هو معلوم لدينا إن الجيش الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار أو زيادة عدد الانفجارات أو القصف المدفعي لحماية نفسه من أي نقطة ينسحب وذلك لعدم إعطاء الفرصة للمقاومة الفلسطينية من الوصول اليه.

كما قال مراسلنا لتوثيق فرحة وقف إطلاق النار وأجواء عودة الحياة لقطاع غزة، تقوم كاميرا العالم بالتجول في دير البلح ومخيمات غزة وسط القطاع ، ومدينة دير البلح ومخيم النصيرات في بلدة الزوايدة ، في أماكن تواجد النازحين.

وتابع مراسلنا أنه حسب الاتفاق المبرم بين الجانب الفلسطيني والاحتلال، ستقوم المقاومة الفلسطينية بالافراج عن 3 أسرى مساء اليوم كانوا يتواجدون داخل القطاع حين تم اعتقالهم في السابع من أكتوبر عام 2023 ، وسيتم تسليمهم للصليب الأحمر التي أعلنت مديرتها أنها على أتم الاستعداد والاجراءات لاستلام الأسرى الإسرائيليين.

كما أشار المراسل أن هناك تجهيز لقائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم والعدد الأكبر سيكون في الضفة الغربية وعدد منهم سيكون في مدينة القدس وقطاع غزة.

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