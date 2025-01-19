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شاهد.. احتفالات وتكبيرات في قطاع غزة تزامنا مع تنفيذ وقف إطلاق النار

الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

في اليوم 471 للعدوان الإسرائيلي على غزة، بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى صباح اليوم الأحد في غزة وذلك لأول مرة منذ 15 شهرا.

العالم - فلسطين

وشهدت مناطق عدة من قطاع غزة صباح اليوم احتفالات وتكبيرات تزامنا مع دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ.

وجاب مقاتلون من كتائب القسام شوارع خانيونس بعد توقف حرب الإبادة .

مقاتلون من كتائب القسام يجوبون شوارع خانيونس.

وبعد أشهر من جولات المفاوضات التي تواصلت أحيانا وانتكست أحيانا أخرى، تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الأجواء الآن في ساحة المستشفى المعمداني بمدينة غزة

فرحة فلسطينيين في ساحة المستشفى المعمداني بمدينة غزة

احتفالات بغزة بعد وقف اطلاق النار

تکبیرات أمام مستشفى شهداء الأقصى.
وسيطلق سراح 1904 أسرى فلسطينيين، منهم 737 في أول دفعة، إضافة إلى 1167 اعتقلهم الجيش خلال الحرب على قطاع غزة.

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