أبو عبيدة يثني على جميع إخوان الجهاد في جبهات الإسناد + فيديو

العالم – فلسطين

وفي كلمته المباشرة التي بثت مساء الأحد قال أبوعبيدة: نخص إخوان الصدق أنصار الله، وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة، وتشبههم، في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة وفي النخوة والعزة، ففاجأ عنفوانهم العالم، وفرضوا المعادلات من حيث لا يحتسب العدو ومن وراءه، وشكلوا نموذجا فريدا تاريخيا، كيف أنه متى توفرت الإرادة لمقاومة عدو الأمة فإن ذلك ممكن ولو من بعد مئات بل آلاف الأميال.. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

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وأضاف: كما نحيي إخوة المعركة ورفاق السلاح في المقاومة الإسلامية في لبنان، ومن ورائهم شعب لبنان الحر، الذي طالما كان سندا ورديفا للمقاومة والثورة الفلسطينية منذ عقود طويلة، وقدم في هذه المعركة أثمانا باهظة، من قيادة المقاومة وجنودها وأبناء الشعب اللبناني الشقيق، وجسد وحدة الدم والمصير والهدف مع إخوانهم في غزة وفلسطين.

وقال أبوعبيدة: كما نحيي الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران، على دعمهم الدائم المستمر وانخراطهم في هذه المعركة التاريخية، بالوعد الصادق، والإسناد المتواصل بكل السبل.

وأضاف: وكذلك الإخوة الأحرار في المقاومة العراقية الباسلة، وأحرار الأردن المجاهدين الفدائيين الذين اخترقوا الحدود ووجهوا سلاحهم إلى بوصلته الحقيقية الصحيحة.

وخلص إلى القول: ونبعث بالتحية لكل شعوب أمتنا العربية والإسلامية التي تظاهرت وناصرت معركتنا وقضيتنا ولا تزال، وأرسلت لنا كل أشكال الدعم المادي والمعنوي، وتلقينا ولا زلنا نتلقى في كتائب القسام ملايين رسائل الدعم والإسناد والتأييد، بل والتحرق للقتال معنا.

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