شاهد.. غزة تشعل خلافات كبيرة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي

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بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، كشف عن أزمات وخلافات داخل حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي، فبعد توعد وزير الأمن القومي في الكيان إيتمار بن غفير الحكومة بعدم تقديم الدعم لها في حال موافقتها على الاتفاق مع حماس ودعوته للحكومة باستمرار القتال مع حماس، أعلنت وسائل إعلامية عبرية تقديم وزراء حزب 'عوتسما يهوديت' بزعامة بن غفير استقالاتهم من حكومة الكيان الاسرائيلية احتجاجا على إبرام صفقة التبادل. وأضافت وسائل الإعلام أن الحزب اعتبر في بيانه إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف القتال، هو اتفاق استسلام لحماس.

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وزير خارجية الكيان الإسرائيلي جدعون ساعر،من جهتهّ، إعترف إن عملية تحرير الأسرى كلفت ثمنا باهظا. وقال ساعر بعد وقت قليل من سريان وقف إطلاق النار أن كيانه سيبذل كل ما في وسعه لتحرير الأسرى جميعا. وأعتبر ساعر أن حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بعدم تسليمها أسماء الأسيرات في الموعد المحدد، وشدد على أن كيانه ملتزم بتحقيق كل أهداف الحرب بإعادة الأسرى وتفكيك قدرات حماس. واعتبر الوزير الإسرائيلي ألا مستقبل للاستقرار والأمن للجانبين ما دامت حماس في السلطة بغزة على حد تعبيره.

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ومن جهة أخرى، هدد وزيرُ المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب هو وحزب الصهيونية الدينية الذي يترأسه من الحكومة إذا وافقت حكومة الكيان الإسرائيلي على إنهاء الحرب قبل أن تحقق هدفها في غزة. وأكد سموتريتش الحصولَ على التزامٍ بتغييرِ طريقةِ الحرب مع حركة حماس. وأشار سموتريتش إلى أن الطريقة الوحيدة لإصلاح الضرر وتحويل الصفقة إلى خسارة تكتيكية بدل هزيمة استراتيجية هي العودة للقتال. وأعتبر سموتريتش أن البقاء في الحكومة هو ضمان لتدمير حماس حسب تعبيره.