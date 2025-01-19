عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح بعد 470 يوما من الحرب

العالم-الاحتلال

وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عاد آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة، تزامناً مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، رغم أنَّ معظم مناطق قطاع غزة لم يبق منها سوى الأطلال.

وعلى مدار 8 أشهر من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، شهدت المدينة أكبر عملية تدمير في تاريخها الحديث، حيث دمر جيش الاحتلال أحياء المحافظة، مستعيناً بعشرات الجرافات العسكرية، وبشركات مدنية متخصصة في الهدم والتدمير، ووفق مصادر محلية ، فإن التدمير في رفح طال أكثر من 70% من مساحة المدينة.