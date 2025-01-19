الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥
١١:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح بعد 470 يوما من الحرب

عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح بعد 470 يوما من الحرب
الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

توصل الاحتلال وحركة حماس، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصل الأطراف إلى اتفاق وقف النار عقب اجتماعات في الدوحة.

العالم-الاحتلال

وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عاد آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة، تزامناً مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، رغم أنَّ معظم مناطق قطاع غزة لم يبق منها سوى الأطلال.

وعلى مدار 8 أشهر من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، شهدت المدينة أكبر عملية تدمير في تاريخها الحديث، حيث دمر جيش الاحتلال أحياء المحافظة، مستعيناً بعشرات الجرافات العسكرية، وبشركات مدنية متخصصة في الهدم والتدمير، ووفق مصادر محلية ، فإن التدمير في رفح طال أكثر من 70% من مساحة المدينة.

روابط ذات صلة

بالفيديو...اشتباك عناصر الجيش اللبناني مع مسلحين مجهولين على الحدود السورية