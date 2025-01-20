الاحتلال يفرج عن الدفعة الأولى من المعتقلين الفلسطينيين

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، تضم الدفعة الأولى، وفق مكتب إعلام الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، 90 من المعتقلات والأطفال، جميععم من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

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والمحررون هم:

٠ولاء خالد فوزي طنجي

٠نوال محمد محمود عبد فتيحة

٠روضة موسى عبد القادر أبو عجمية

٠أسيل أسامة عمر شحادة

٠تمارا معمر حسين ابو لبن

٠نفيسة راشد فريد زوربا

٠ياسمين عبد الرحمن رشيد ابو سرور

٠خالدة كنعان محمد جرار

٠جنين محمد طه عمرو

٠فاطمة نمر محمد ريماوي

٠زهرة وهيب عبد الفتاح خدرج

٠فاطمة محمد سليمان صقر

٠دلال محمد سليمان خصيب

٠منى أحمد قاسم أبو حسين

٠بشرى جمال محمد طويل

٠رائدة جانم محمد عبد المجيد

٠رنا جمال محمد عيد

٠مرجانا محمد مصطفى هريش

٠حليمة فايق سليمان أبو عمارة

٠رولا إبراهيم عبد الرحيم حسنين

٠بلقيس عيسى علي زواهرة

٠ضحى عزام احمد الوحش

٠شيماء محمد عبد الجليل رواجبة

٠سلوى عطية محمود حمدان

٠فاطمة يوسف علي الفراخنة

٠روز يوسف محمد خويص

٠حنين أكرم محمود المساعيد

٠جهاد غازي أحمد جوده

٠نداء علي احمد زغيبي

٠أمل زياد عمر شجاعية

٠آيات يوسف صالح محفوظ

٠علا محمود قاسم جودة

٠لبنى مازن سليم تلالوة

٠هديل محمد حسين حجاز

٠رشا غسان محمد حجاوي

٠وفاء أحمد عبدالله نمر

٠زينة مجد عبد الرحيم بربر

٠نهيل كمال مصطفى مسالمة

٠تهاني جمال عبد عاشور

٠آية عمر يوسف رمضان

٠شيماء عمر يوسف رمضان

٠إسراء حدر احمد غنيمات

٠دنيا اشتية معروف اشتية

٠آلاء جاد الله نبهان قاضي

٠ختام عارف حسن خبايبة

٠آلاء سمير حرب أبو رحيمة

٠أسيل محمد جمال عيد

٠شذا نواف عبد الجابر جرابعه

٠براءة حاتم حافظ فقها

٠سجى عماد سعد دراغمة

٠دانيا صقر محمد حناتشة

٠رغد وليد محمود عمرو

٠رغد خضر ديب مبارك

٠اليمامة إبراهيم حسن الهرينات

٠أشواق محمد عياد عوض

٠حنان عمار بلال معلواني

٠إيمان إبراهيم أحمد زيد

٠سجى زهير محمد المعدي

٠إصرار عبد الفتاح محمد اللحام

٠ميسر محمد سعيد الفقيه

٠عبير محمد حمدان بعارة

٠سماح بلال عبد الرحمن صوف

٠لطيفة خالد رمضان مشعشع

٠مارغريت محمد محمود الراعي

٠آلاء خالد محمد صقر

٠إسراء مصطفى محمد بري

٠لانا فاروق نعيم فوالحه

٠تحرير بدران بدر جابر

٠عبلة محمد عثمان عبد الرسول

٠فهمي محمد فهمي فروخ

٠أحمد وليد محمد خشان

٠جمال إبراهيم سلامة الأتيمين

٠أحمد بشار جمعة أبو عليا

٠محمد عنان فوزي بشكار

٠إبراهيم سلطان إبراهيم زمر

٠عبد الرحمن أمجد جميل خضير

٠موعد عمر عبد الله الحاج

٠عصام مأمون محمد أبو دياب

٠ثائر أيوب رشيد ابو سارة

٠قاسم إياد محمد جعافرة

٠يوسف جمال عياد الهريمي

٠سعيد مزيد سعيد سليم

٠محمود محمد داود عليوات

٠فراس جهاد أحمد المقدسي

٠عبد العزيز محمد عبد العزيز عطاونة

٠فادي بسام محمد هندي

٠أسامه ناصر جبران عبده عطايه

٠أيهم علي عيسى جرادات

٠آدم خليل إبراهيم هدرة

٠ليث محمد ناجي كميل

وتضم قائمة المعتقلين المفرج عنهم 69 امرأة و21 طفلا، من بينهم 76 من الضفة الغربية و14 من القدس.

واحتشد مئات المواطنين وذوي المعتقلين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، لاستقبال ابنائهم المفرج عنهم من سجن “عوفر”.

وحولت قوات الاحتلال المنطقة القريبة من سجن “عوفر” إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت تجمع ذوي المعتقلين وأطلقت باتجاههم الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، بتعامل طواقمه مع إصابتين بالرصاص الحي في محيط سجن “عوفر”، وجرى نقلهما للمستشفى.

وكانت سلطات الاحتلال، قد داهمت منازل أهالي المعتقلين الذين سيفرج عنهم في القدس، وهددتهم بعدم إقامة أي مظاهر فرح أو استقبال لأبنائهم.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، اليوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، بعد تأخره لأكثر من ساعتين ونصف، بسبب اعلان سلطات الاحتلال عدم تنفيذه قبل تسلم قائمة الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال طالت أكثر من 25 ألف مواطن منهم ما يقارب 14300 معتقل من الضفة الغربية بما فيها القدس، والآخرون من قطاع غزة.

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واستشهد في الفترة ذاتها، 55 معتقلا داخل سجون الاحتلال، 35 منهم من معتقلي قطاع غزة، وما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم.

ومنذ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46913 مواطنا على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.