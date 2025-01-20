تظاهرات حاشدة في باريس احتفالا بوقف اطلاق النار في غزة

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ينثرون الورد.. يحق لهم الفرح فقد انتظروا كثيرا هذه اللحظات، دفع الفلسطينيون والمنطقة ثمنا باهضا لتسطير هذا الصمود. لكن مفتاح نجاحهم هو مفتاح الحق؛ حق العودة وحق الارض لاصحابها.



واستخلاصا من تجربة الخمسة عشر شهرا من الصمود، توجه جمعية اورو فلسطين مدعومة بعشرات المنظمات الفرنسية رسالة مفادها انها باقية في الشارع وستدعم حق الفلسطينيين في استرداد حقوقهم.

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وقالت اوليفيا زيمور: رئيسة منظمة اورو فلسطين في فرنسا: "نقف اجلالا لارواح الضحايا ولما يقارب الخمسين ألف قتيل واكثر من مائة الف جريح ثلثهم في حالة حرجة، نقف اجلالا لكل الاسرى والذين عذبوا ولليتامى والارامل والذين فقدوا اعزاء على قلوبهم ولم يستسلموا، انه نصر لكن علينا ان نستمر، يجب معاقبة اسرائيل وفي حال لم تسلط عليها عقوبات كمقاطعة بضائعها وسياستها هنا في الغرب فسنكون قد قصرنا في حق فلسطين".



اعطى المسلمون والعرب درسا قويا للغرب، يقول الحاضرون ان الصهيوني اشترى السلاح ونسي ان يروض نفسه على الخنوع الحتمي لرجال الميدان، القابضين على زناد المقاومة وعلى قيمة الصبر ومغالبة المأساة.