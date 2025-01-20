ولاية ترامب الثانية.. ماذا تنتظر أمريكا داخليا واقتصاديا؟

العالم - الأميركيتان

قبيل ساعات على بدء حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تتصاعد الاستعدادات الأمنية في العاصمة الاميركية واشنطن لتصل مستويات غير مسبوقة، وسط تحذيرات من هجمات ممن يطلق عليهم اسم 'الذئاب المنفردة' التي قد تستهدف الحدث.

أجهزة الأمن الأمريكية أعلنت وضعها خططا استثنائية لتأمين الحدث بعد تحذيرها من أن حفل تنصيب ترامب قد سيكون هدفاً جاذباً لمن وصفتهم بالمتطرفين.

وبحسب تقرير صادر عن وكالات أمنية عدة في الولايات المتحدة، فإن أولئك الذين لم تعجبهم نتائج الانتخابات قد ينظرون لمراسم تنصيب ترامب على أنها الفرصة الأخيرة لتغيير النتائج عن طريق العنف.

كما أشار التقرير إلى الاحتجاجات التي قد تخرج عن السيطرة، حيث احتشد نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة والمساواة العرقية وقضايا أخرى ضد سياسات يقولون إنها ستهدد حقوقهم الدستورية خلال ولايته الثانية.

وفي سياق متصل رجحت تقارير إعلامية غربية أن تكون الولاية الثانية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أكثر اضطرابا من ولايته الأولى، وستصوغ رؤية جديدة للسياسة الخارجية.

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من جهته جدد ترامب قبيل بدء مراسم تنصيبه، التعهد بتأمين الحدود وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، والتأكيد أن تأمين الحدود أولوية قصوى لإدارته، حيث يعتزم فريق ترامب إعلان حالة الطوارئ لمكافحة الهجرة غير القانونية، وفي الإطار كشفت صحيفة 'وول ستريت جورنال' عن أن ترامب سيعلن عقب تنصيبه حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك. كما يُتوقع أن يلغي برامج تهدف إلى تعزيز التنوع في الإدارة الفدرالية، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط.

كما شدد ترامب على ضرورة إنقاذ منصة 'تيك توك' بعد ساعات قليلة من تعهده بتعليق قانون يحظر استخدام المنصة في الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يصدر ترامب قرار عفو عن أشخاص أدينوا باقتحام مبنى الكابيتول في الـ6 من يناير 2021 في محاولة لإيقاف التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وبموازاة ذلك خرج آلاف المتظاهرين في شوارع واشنطن احتجاجا على سياسات ترامب التي تهدد بإثارة ضجة واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.