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حماس: استقبال الأسرى المحرَّرين يؤكّدالالتفاف الجماهيري حول المقاومة

حماس: استقبال الأسرى المحرَّرين يؤكّدالالتفاف الجماهيري حول المقاومة
الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة حماس عن تحرير الدفعة الأولى من الأسرى، مشيدةً بفرحة الشعب خلال استقبالهم، مؤكدةً أن هذه اللحظة التاريخية تمثل انتصارًا للإرادة الشعبية وتُعبر عن التحدي القوي للاحتلال تعطّش الشعب الفلسطيني للحريّة وتحرير الأرض والمقدسات.

العالم-فلسطين

,باركت حركة حماس لشعبنا وأمتنا وأحرار العالم، تحرير الدفعة الأولى من أسيراتنا وأسرانا من سجون الاحتلال، ضمن صفقة طوفان الأحرار المتواصلة

وقالت حماس في بيان لها، الاثنين: إنَّ مشاهد فرح أبناء شعبنا وهم يرفعون شعارات النّصر، أثناء استقبال الأسرى، يؤكّد مجدّداً الالتفاف الجماهيري حول المقاومة، ويبرز مكانتها الرَّاسخة في وجدانهم.

وشددت على أنَّ جموع شعبنا الحاشدة التي خرجت لاستقبال الأسرى المحرّرين، رغم إجراءات الاحتلال القمعية، هو إعلانُ تحدٍّ للاحتلال، وتعبيرٌ عن تعطّشهم للحريّة وتحرير الأرض والمقدسات.

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وقالت: أظهرت صور تسليم أسيرات العدو الثلاث، وهنَّ بكامل صحتهنَّ الجسدية والنفسية، بينما بدت على أسرانا وأسيراتنا آثار الإهمال والإنهاك؛ ما يُجسّد الفارق الكبير بين قيم وأخلاق المقاومة وبين همجية وفاشية الاحتلال.

وأضافت: نقف في هذه اللحظات التاريخية، إجلالاً وإكباراً، لتضحيات شعبنا العظيم في غزَّة ومقاومتنا المظفَّرة؛ التي أثبتت أنَّها لن تنسى أسراها وحرائرها في زنازين الإجرام الصهيوني.

وجدّدت عهد الوفاء لأسرانا بالحريَّة الكاملة، على طريق تحرير أرضنا ومقدساتنا ودحر الاحتلال الفاشي.

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