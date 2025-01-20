قصة أم فلسطينية تقف علی ركام تحته أبناءها..

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم في مخيم البريج، محمد البلبيسي: في ثاني أيام التهدئة، يحاول سكان قطاع غزة، الوصول الی المناطق التي كان يتواجد بها جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وزار مراسل العالم، شرق مخيم البريج، شرق المحافظة الوسطی وتحديداً بلوك 12، حيث خلف الاحتلال الاسرائيلي حجماً كبيراً من الركام ومساحة شاسعة من الدمار، حيث دمرت كثير من المنازل علی رؤوس ساكنيها.

ورصدت كاميرا قناة العالم منزلاً مدمراً تجلس علی ركامه أم وطفلتين بحسرة.

وقالت الأم الفلسطينية انها كانت تتمنی ان تری جثامين أولادها وتودعهم وتدفنهم لكن جثامينهم تحت أطنان من الركام، مشيرة انها تتأثر كثيراً حينما تری أم لشهيد، تودع جثمان ابنها، فهي قد حرمت من دفن أبناءها.

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