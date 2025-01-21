إصابة صياد بجروح خطيرة غربي غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، يأتي هذا الاعتداء ضمن سياق تصعيد إسرائيلي مستمر، رغم مرور 48 ساعة على بدء تنفيذ اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والكيان المحتل لفلسطين، ما يعكس عدم التزام الاحتلال بشروط وقف إطلاق النار.

تابع ايضا... تعرف على قدرات مسيّرة 'صياد 107' التي استهدفت منزل نتنياهو

واستشهد 34 فلسطينيًا وأصيب آخرون، في عدة خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار منذ دخل صباح الأحد الماضي، حيث تعرضت مناطق مختلفة في قطاع غزة لقصف إسرائيلي مكثف وإطلاق نار من قوات الاحتلال.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار يومه الثالث، وتنتهي المرحلة الأولى منه في غضون 42 يوما، ويفترض أن يفرج خلالها عن 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني. وتترافق مع وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.