لبنان يعلن موعد ولادة الحكومة الجديدة

العالم- لبنان

وقال المحللان اللبنانيان ألان سركيس ويوسف دياب إن ولادة الحكومة الجديدة دخلت أيامها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتواصل سلام مع مختلف القوى التي ستشارك في الحكومة من كتل وأحزاب وشخصيات مستقلة، للحصول على أسماء الوزراء المقترحين وسيرهم الذاتية.

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تتجه الأنظار إلى التحديات التي سيواجهها سلام في اختيار فريق حكومي قادر على تحقيق التوازن بين المطالب الشعبية والإصلاحات الضرورية من جهة، والتوافقات السياسية بين الأطراف المختلفة من جهة أخرى.

والخميس، اختتم سلام استشاراته النيابية غير الملزمة، بعد لقائه، على مدى يومين، عددًا من النواب والكتل على مرحلتين صباحية ومسائية لاستطلاع آرائهم بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.