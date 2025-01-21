مراسلة العالم ترصد.. الاحتلال يطلق النار على شابين في جنين

العالم _ مراسلون

وقالت مراسلة قناة العالم الإخبارية، رايا عروق، إن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، صرح بأن الهدف من هذه العملية هو السيطرة على الضفة الغربية، بينما وصف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، سموتريتش، العملية بأنها ستكون كبيرة.

وذكرت مراسلة العالم أن الضفة الغربية تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، حيث يستندون إلى مزاعم توراتية لتعزيز وجودهم في المنطقة. مضيفة أن العملية العسكرية قد بدأت في وقت الظهيرة بعد تسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى منطقة الجابريات والمناطق المحيطة بالمخيم.

وتابعت: جاء بعد ذلك عدوان إسرائيلي استهدف إحدى المركبات في محيط المخيم، ومن ثم إنطلاق تعزيزات عسكرية من حاجزي سالم وحاجز الجنما باتجاه مخيم جنين حيث تدور الاشتباكات الآن مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت مراسلة العالم أن جنودًا من حرس الشاباك وحرس الحدود يشاركون في هذه الحملة العسكرية، كما تُسمع انفجارات متتالية من منطقة جنين.

وقالت مراسلة العالم إنه "رصدنا إصابتين لشابين أمامنا وأمام كاميرات الصحفيين، حيث أطلق جنود الاحتلال المتمركزين خلفنا، أي أمام مستشفى جنين الحكومي الرصاص عليهم، مما أدى إلى إصابتهما، كما عرقلوا عمل طواقم الإسعاف التي حاولت تقديم المساعدة لهما وإسعافهما."

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