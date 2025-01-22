تهديدات ترامب تثير أزمة دبلوماسية.. بنما تتجه إلى مجلس الأمن

العالم-الاميركيتان

وفي خطوة جريئة، تقدمت حكومة بنما بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد التصريحات المثيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي هدد بالاستيلاء على قناتها المائية.

وجاءت تهديدات ترامب خلال خطاب تنصيبه يوم الاثنين، حيث قال إن "الولايات المتحدة لم تسلم القناة للصين، بل لبنما"، ملمحا إلى إمكانية استعادتها.

وفي رسالة أنيقة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استشهدت بنما بالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي.

ودعت الرسالة إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها.

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بالتوازي مع هذه الخطوة الدبلوماسية، أعلن مكتب المراقب المالي البنمي عن بدء تدقيق شامل في شركة "موانئ بنما"، التابعة لمجموعة "هاتشيسون" في هونغ كونغ، والتي تدير ميناءي بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة.

ويهدف هذا التدقيق إلى ضمان الشفافية والالتزام الكامل باتفاقيات الامتياز، بما في ذلك الإبلاغ الدقيق عن الدخل والمدفوعات والمساهمات المالية للدولة.

وفي خضم هذه التطورات، تؤكد بنما أن قنتها المائية تظل رمزا للسلام والتعاون الدولي، وأنها لن تسمح لأي طرف بتحويلها إلى ساحة للصراعات الجيوسياسية.

وكان ترامب قد صرح في 22 ديسمبر الماضي، بأنه سيطالب بعودة سريعة لقناة بنما إلى الملكية الأمريكية بسبب التعرفة المرتفعة للنقل وعبور السفن عبرها، مشددا على أن القناة ذات أهمية بالغة للتجارة الأمريكية، وكذلك للانتشار العملياتي للقوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ.

وشدد ترامب على أن نقل السيطرة على القناة في عام 1999 كان "بادرة تعاون" وليس تنازلا لصالح دول أخرى.

وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي، قامت الولايات المتحدة بتشييده، تم افتتاحها في عام 1914. وفي عام 1977، نصت معاهدة توريخوس-كارتر على نقل القناة إلى بنما على مراحل، واكتملت العملية في عام 1999. ونص الاتفاق على حياد القناة وإمكانية استخدامها للتجارة العالمية.