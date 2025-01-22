يوم دام في جنين.. شهداء ونزوح واستهداف لآليات الاحتلال

العالم-فلسطين

وتمكنت المقاومة من استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة في جنين، في وقت أعلنت فيه كتائب القسام التصدي للقوات المقتحمة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

وأطلقت قوات الاحتلال أمس عملية عسكرية على مخيم جنين تحت اسم “الجدار الحديدي”، وجاءت بعد 47 يومًا من حصار أجهزة السلطة للمخيم وتنفيذها اعتداءات واسعة فيه.

وأصيب عدد من جنود الاحتلال بجروح، بعد تفجير المقاومة لعبوة ناسفة ثقيلة، عند “طلعة الغبز”، بمحيط مخيم جنين، أعقبها اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان صامد مؤيد عامر وشيراز أبو طبيخ، وحسام الغول، والجريح أشرف العموري ووالده وشقيقه خلال العملية العسكرية داخل مخيم جنين.

وانتشرت قوات الاحتلال في حارات الملالحة، وجبل ابو ضهير، وخلة الصوحة، ومفترق ابو الهيجا، ودوار لحصان، ومناطق الهدف والعودة وشارع مهيوب والناصرة، وأول حارة الدمج.

وأدى العدوان الإسرائيلي لانقطاع الكهرباء على مخيم جنين، ما أدى لضعف في شبكات الاتصال والانترنت.

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وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال فرض حصاراً كاملاً على مخيم جنين من جميع المداخل، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع فوق جنين والمخيم.

كما اقتحمت أجهزة السلطة المجمع الطبي في قرية عجة وفتشته بحثاً عن إصابات قادمة من مدينة جنين أو مخيمها.

ودعت حركة حماس، جماهير شعبنا في الضفة الغربية وشبابها الثائر للنفير العام وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي في كافة نقاط التماس، لإرباك جيش الاحتلال وإفشال العدوان الصهيوني الواسع في مدينة جنين ومخيمها.

ونعت حركة حماس شهداء جنين الذين ارتقوا بنيران وقصف الاحتلال، مشيدة في الوقت ذاته ببسالة المقاومين وتصديهم منذ اللحظة الأولى للعملية الإسرائيلية، واشتباكهم مع جنود الاحتلال واستهدافهم بالعبوات الناسفة.

وأكدت أن “هذه العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال في جنين ستفشل كما فشلت كل عملياته العسكرية ضد أبناء شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة، ولن تنكسر الإرادة الفلسطينية أمام غطرسة وجرائم المحتل”.

وبالتزامن مع اعتقالات وعدوان الاحتلال، اعتقلت أجهزة أمن السلطة المطارد أحمد أبو عميرة احد قادة كتيبة جنين من بلدة قباطية جنوب المدينة.