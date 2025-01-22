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الاحتلال ينشأ 7 نقاط عسكرية في القنيطرة السورية

الاحتلال ينشأ 7 نقاط عسكرية في القنيطرة السورية
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قام بتثبيت 7 نقاط عسكرية، في محافظة القنيطرة.

العالم _ سوريا

وأضاف المرصد أن النقاط كانت داخل خط وقف إطلاق النار وخارجه، وبعضها في منازل السكان، وذلك في إطار استمرار التوغل "الإسرائيلي" في منطقة الجولان السوري.

كما عاودت قوات جيش الاحتلال توغلها مجددا جنوب بلدة الرفيد من جهة سرية الدرعيات الاستراتيجية في القنيطرة.

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واشتكى سكان في مدن الجنوب السوري من عدم استجابة المسؤولين في الإدارة السورية الجديدة، حتى الآن، لرسائل المناشدة التي وجهوها إلى السلطة، مطالبين بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد مدنهم دون أي رادع.

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