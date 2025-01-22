جامعة صنعاء تنظم مسيرة كبرى للاحتفال بانتصار المقاومة في غزة

العالم _ مراسلون

المشاركون اكدوا اهمية اتفاق وقف النار الذي يأتي في مرحلة استثنائية من معركة طوفان الاقصى بأبعاده على العدو الاسرائيلي واشادوا بصمود فلسطين وتضحيات محور المقاومة، وشددوا على ضرورة الاستمرار في مواجهة 'اسرائيل' باعتبارها عدو الأمة.

وقال الامين العام لملتقى الطالب الجامعي بجامعة صنعاء مصطفى شاري لقناة العالم: هي تعتبر هزيمة كبيرة للعدو الصهيوني في ان يخضع في ظل هذه الظروف الصعبة وقد دمرت غزة عن بكرة ابيها، فعندما يخضع العدو ويقوم بتسليم الاسرى الفلسطينيين فهذا يعتبر هزيمة كبيرة له امام العالم.

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بيان المسيرة أكد على استمرار الدعم والمساندة والجاهزية التامة للتحرك على كافة المستويات لمواجهة اي عدوان على فلسطين او اليمن وأشار الى أهمية النصر الذي توج صمود وجهود المقاومة الفلسطينية.

احتفالا وابتهاجا تخرج هذه التظاهرة الاكاديمية في جامعة صنعاء لتهنئة الشعب الفلسطيني بالانتصار العظيم الذي حققه ضد العدو الاسرائيلي.