بالفيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يوجه طلبا رسميا خاص بجنوبي لبنان.. ما هو؟

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وأوضحت القناة 13 العبرية أمس أن نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، البقاء في عدد من المواقع في جنوب لبنان.

ويطالب الجيش الإسرائيلي بتمديد احتلاله لمناطق في الجنوب اللبناني، لمدة 30 يومًا اضافية على الأقل بذريعة إنهاء ما وصفه بـ'المهام الأمنية الضرورية'، والاحتفاظ بـ 5 نقاط عسكرية مشروطة بموافقة ادارة ترامب بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت ، حيث يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية اليوم للبت في ذلك حسب القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية.

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وفيما يجري الحديث عن ثلاثة أيام، قالت مصادر أممية في الجنوب إن معلوماتها تشير إلى أن قوات الاحتلال أبلغت لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أنها تحتاج إلى البقاء «وقتاً إضافياً» في القطاع الشرقي، فيما ستغادر نهائياً القطاعين الأوسط والغربي في الأيام الثلاثة المقبلة الامر الذي يعقّد مهمة انتشار الجيش وضربة للجهود الدبلوماسية وهو الامر الذي ترفضه المقاومة جملة وتفصيلا حيث وصف النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض ما يجري في المنطقة الحدودية بأنه «إصرار على ترك الأرض محروقة. وادّعاءات الكيان حول تدمير البنى التحتية لحزب الله غير صحيحة ولا تحتاج إلى أي عذر.

حالة من التخبط يعيشها الكيان مع ازدياد المخاوف العربية والدولية من استغلال تل ابيب انشغال القوى السياسية في بيروت بتشكيل الحكومة الجديدة والتفلُّت من الالتزام بالانسحاب من جنوب لبنان بدءاً من فجر الأحد المقبل الذي يتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، بذريعة أن البدء في تنفيذه تأخر 10 أيام.

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