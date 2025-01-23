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ترامب يعفو عن شرطيين مدانين بقضية قتل شاب أسود

ترامب يعفو عن شرطيين مدانين بقضية قتل شاب أسود
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عفوا عن عنصريْ شرطة سابقين مسجونين في قضية قتل شاب أسود عام 2020.

العالم _ أميركا

وذكرت صحيفة “ذا هيل” أن ترامب أصدر عفوا كاملا وغير مشروط عن الشرطي السابق في واشنطن، تيرانس سوتون، المحكوم بالسجن لمدة 5 سنوات لقتله الشاب الأسود كارون هيلتون-براون البالغ 20 عاما في 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب عفا أيضا عن الشرطي أندريه زابافسكي المحكوم لمدة 4 سنوات لإدانته بإخفاء الأدلة المتعلقة بالجريمة.

وفي أول يوم له في الرئاسة، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا بالعفو عن نحو 1600 شخص شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس أوائل 2021، إثر خسارته المعركة الانتخابية ضد منافسه جو بايدن أواخر 2020.

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ومن بين السجناء الذين عفا عنهم ترامب “روس أولبريخت” الذي صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة عام 2015، لإدانته بتجارة المخدرات ومواد ممنوعة عبر موقع إنترنت يحمل اسم “”طريق الحرير”.

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