مراسل العالم يكشف آخر تطورات الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

العالم - مراسلون

وأضاف مراسلنا "حسين عزالدين" أن فجر يوم الأحد الـ 26 من الشهر الجاري يفترض ان يكون جيش الاحتلال الاسرائيلي قد انسحب من كامل الاراضي التي دخلها جنوب لبنان إبان العدوان البري، موضحا هناك العديد من المطبات التي بدأ يضعها الاحتلال الاسرائيلي من خلال حديثه عن تمديد مهلة بقائه وخاصة في القطاع الشرقي بعدما قال بان انسحابه من القطاعين الغربي والاوسط سيكونان خلال الايام القليلة المقبلة قبل نهار الاحد.

شاهد أيضا.. الاحتلال الإسرائيلي يوجه طلبا رسميا خاص بجنوبي لبنان.. ما هو؟

وأشار مراسلنا الى أن التطورات الأخيرة ترتب العديد من المخاوف لدى الجانب اللبناني لعدم التزام الاحتلال الاسرائيلي بما تعهد به امام لجنة الاشراف وايضا امام المجتمع الدولي من خلال ما تم التوافق عليه في اتفاق الهدنة ووقف اطلاق النار ومدة الـ 60 يوما، الامر الذي يلقي على الدولة عاتق الاتصالات بالدول الضاغطة على الكيان الاسرائيلي للحؤول دون ان يكون هناك اي تطور ميداني، لان اليوم 61 سيكون مختلف عما سبقه وهذا ما تحدث عنه العديد من قيادات حزب الله باعتبار ان المقاومة التزمت بما كان يفترض ان تقوم به رغم كل التجاوزات وكل الخروقات وعلى الاحتلال الاسرائيلي بالتالي ان يلتزم بما تم التوافق عليه بشكل غير مباشر مع الدولة اللبنانية.

إقرأ أيضا.. الشيخ أحمد القطان: انتصرنا في غزة ولبنان وسننتصر في كل فلسطين

وتابع مراسلنا "عزالدين" الخروقات من جانب الاحتلال ماتزال مستمرة بتدمير ممنهج للعديد من المباني والقرى وخاصة في القطاع الشرقي وهذا ايضا يتزامن مع الحديث عن ارجاء الاعلان عن الحكومة اللبنانية الى وقت غير محدد ربما يكون بداية الاسبوع، بسبب خلافات بين الكتل النيابية وخاصة المسيحية منها على بعض الوزارات وهذا الامر ايضا منوط برئيس الحكومة المكلف "نواف سلام"، كيف يدور زوايا هذا الخلاف وكيف يمكن ان تكون النتيجة والختام لهذه الحكومة.

هذا ورفعت تل ابيب طلبا رسميا لواشنطن لتمديد مهلة الستين يوما لفترة غير محددة بذريعة أنها تحتاج للبقاء وقتا إضافيا في القطاع الشرقي في لبنان، فيما ستغادر نهائيا القطاعين الأوسط والغربي خلال الأيام الثلاثة المقبلة.



ويجتمع الكابينت الإسرائيلي اليوم لبحث إبقاء جزء من القوات في جنوب لبنان. ويطالب جيش الاحتلال بتمديد بقائه في الجنوب اللبناني لمدة ثلاثين يوما على الأقل. فيما تزداد الهواجس من التفلت الإسرائيلي من الالتزام بالموعد النهائي للانسحاب من لبنان بدءا من فجر الأحد المقبل.