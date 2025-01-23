حماس تنشر نقاطا مهمة حول اتفاق وقف إطلاق النار.. فما هي؟

العالم _ فلسطين

وقالت حماس عبر موقعها الرسمي، إنه "من المقرر في اليوم السابع للاتفاق (25 يناير 2025)، انتهاء عملية تبادل الأسرى يومها، وإتمام الاحتلال انسحابه من محور شارع الرشيد "البحر".

وأشارت إلى أنه سيسمح للنازحين داخليًا المشاة بالعودة شمالًا دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله.

وأوضحت، أنه سيتم السماح للمركبات (على اختلاف أنواعها) بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحص المركبات.

وأضافت "في اليوم الثاني والعشرين للاتفاق.. سيسمح للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالًا من شارع صلاح الدين دون تفتيش".

وفي وقت سابق، أصدرمكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم الثلاثاء، تنويهًا جديدًا حول موعد الدفع الثانية من صفقة التبادل.

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وقال المكتب، في بيانٍ صحافي، "نودّ التأكيد على أن موعد تنفيذ الدفعة الثانية من تبادل الأسرى يوم السبت الموافق 25 يناير. وبحسب نص الاتفاق: "في اليوم السابع من إطلاق الدفعة الأولى يطلق سراح الدفعة الثانية".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عند الساعة الثامنة والنصف من صباح الأحد الماضي، لينهي 471 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

ويتكون الاتفاق من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يوما، ويتضمن وقفا للعمليات العسكرية، وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق المأهولة في غزة وفتح معبر رفح وتعزيز دخول المساعدات عبره، وتبادل الأسرى.

وسلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء الأحد، الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، ضمن تنفيذ الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

بالمقابل، أفرج الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين عن 90 من الأسرى والأسيرات في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تتضمن مرحلته الأولى إطلاق سراحهم مقابل إطلاق حركة حماس سراح ثلاث أسيرات إسرائيليات.

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