قضاة سويسريون يحققون في شكاوى إبادة ضد الرئيس الإسرائيلي

العالم - الاحتلال

وأكد مكتب المدعي العام السويسري، أنه تلقّى "شكاوى جنائية عدة" ضد هرتسوغ الذي زار سويسرا هذا الأسبوع للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقال المكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن "الشكاوى الجنائية يتم الآن فحصها وفق الإجراءات المعتادة"، مضيفا أن المكتب على اتصال بوزارة الخارجية السويسرية لدرس "مسألة حصانة الشخص المعني"، حسب فرانس برس.

ولم يقدم المدعي العام أي تفاصيل محددة عن الشكاوى المقدمة.

إقرأ أيضا.. دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولَيْن صهيونيين جديدين..من هما؟

وأفادت وكالة الأنباء السويسرية "كي ستون-آيه تي أس"، أن إحدى الشكاوى جاءت من منظمة غير حكومية تحمل اسم "العمل القانوني ضد الإبادة".

وأضافت الوكالة أن المنظمة تطالب بمحاكمة هرتسوغ "بتهمة التحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

وجاء في الشكوى أن هرتسوغ لعب "دورا نشطا في تقديم تبريرات عقائدية للإبادة وجرائم الحرب في غزة، من خلال محو كل تمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين".

إقرأ أيضا.. دعاوى قضائية في لاهاي ضد 1000 جندي وضابط صهيوني