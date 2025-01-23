اول تعليق من صنعاء على ادراج ترامب أنصار الله في قائمة'الإرهاب'

العالم - اليمن

وقال شرف الدين: "نحن مثالٌ حيٌ على الاضطراب السياسي الأميركي، والتناقضات الأميركية العجيبة والفشل الأميركي الواضح أمامنا"، مردفاً أنّ "أفضلَ ردّ على السخافات الأميركية في بعض الأحيان هو تجاهلها".

وأشار إلى أنّ "الأميركي المجرم، شريك الإرهاب الإسرائيلي، لا يملك الحقّ في تصنيف الآخرين بالإرهاب"، مضيفاً أنه "لا يوجد شيء جديد هنا لقد أعلن الأميركيون الحرب علينا من قبل، ومع ذلك فقد وقفنا بقوّة وقاتلنا من أجل العدالة ودافعنا عن وطننا وشعبنا".

كما أضاف شرف الدين: "سنستمر في التركيز على مهمتنا، والنضال من أجل ما نؤمن به وبالتوكّل على الله، وبالاستناد إلى شعبنا العزيز وقيادتنا الحكيمة سيمكننا التغلّب على أيّ تحدّيات تعترض طريقنا".

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من جانبه قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله، نصر الدين عامر ان إدراج واشنطن للجماعة على قائمة منظمات الإرهاب سيفشل كما فشلت في البحر.

واعتبر انه لو صنفتنا أمريكا في قائمة الأصدقاء لكان هذا أخطر علينا، وأكثر استفزازاً من أن تصنفنا في قوائم إرهابها، أخطر في الدنيا والاخرة.

واشار الى ان المستهدف من القرار الشعب اليمني بسبب وقوفه مع غزة وهذا شرف كبير جداً لشعبنا وجزء من جهاده

واكد انه "نحن كأنصار الله لا يوجد لدينا استثمارات ولا أرصدة ولا شركات ولا نسافر إلى الولايات المتحدة".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب قرر إدراج حركة أنصار الله اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية.



وقال البيت الأبيض في بيان إن سياسة واشنطن هي التعاون مع الشركاء الإقليميين للقضاء على قدرات أنصار الله وإنهاء هجماتهم، وأضاف أن صنعاء أطلقت أكثر من ثلائمئة مقذوف على أهداف إسرائيلية، وهددت سلامة الشركاء الإقليميين، وأمن الموظفين الأميركيين، واستهدفت التجارة البحرية، وساهمت في زيادة التضخم العالمي.

وأشار البيان إلى إصدار توجيه لوكالة التنمية الأميركية بإنهاء علاقتها مع الكيانات التي تعاونت مع حركة أنصار الله.

يشار إلى أنّ الهجمات التي نفّذتها صنعاء وتحدّث عنها البيت الأبيض كانت في إطار إسناد غزة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه، وكانت تستهدف حصراً السفن التابعة للاحتلال وتلك الداعمة له والمتوجّهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.