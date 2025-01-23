طهران تدين قرار واشنطن بإدراج حركة أنصار الله 'منظمة إرهابية'

العالم - إيران

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن قرار أمريكا بإعادة إدراج حركة أنصار الله في اليمن على قائمة ما يسمى الدول الداعمة للارهاب، هو إجراء غير مبرر ولا اساس له ومرفوض، مؤكدا ان هذه الإجراءات الأحادية، تؤدي لإضعاف القانون أكثر وتهدد السلم الإقليمي.

كما أكد بقائي أن قرار إدارة ترامب يتماشى مع تؤاطؤ إدارة بايدن بحرب الإبادة في غزة.

وأعلن البيت الأبيض مساء أمس الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر إدراج حركة أنصار الله على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وذكر البيت الأبيض -في بيان له- أن "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية" حسب قوله.

وأضاف أن الحوثيين "أطلقوا أكثر من 300 مقذوف على "إسرائيل" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023″، وأن هجماتهم على الشحن الدولي ساهمت في التضخم العالمي، وفق تعبير البيان.

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وأشار إلى أن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تتمثل في "التعاون مع شركائنا الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين وحرمانهم من الموارد لإنهاء هجماتهم".

كما قال إنه سيوجه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للجماعة.

يذكر أن الرئيس السابق الأميركي جو بايدن وبعد توليه منصبه عام 2021، كان قد ألغى هذا التصنيف الذي وقعه ترامب قبيل انتهاء ولايته الأولى.

وتعليقا على القرار الأميركي، قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة أنصار الله، نصر الدين عامر، إن "إدراج واشنطن للحركة على قائمة منظمات الإرهاب سيفشل كما فشلت في البحر".

وأكد أن "المستهدف من القرار (الأميركي) هو الشعب اليمني بسبب وقوفه مع غزة وهذا شرف كبير جدا لشعبنا وجزء من جهاده".

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يشار إلى أن القوات اليمنية هاجمت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بالكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما هاجمت أهدافا في الداخل الإسرائيلي، في إطار تضامنهم مع قطاع غزة الذي تعرض لعدوان وإبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال بغطاء أميركي.