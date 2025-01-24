إيران تبدأ اليوم مناورات بحرية كبرى في الخليج الفارسي

العالم -إيران

وتبدأ المناورات الكبرى للقوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز والجزر الايرانية في الخليج الفارسي اليوم الجمعة.

وقد اكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري في تصريح للتلفزيون الايراني الخميس، ان هذه المناورات تجري في المنطقة الوسطى من الخليج الفارسي وفي شمال الخليج الفارسي في 3 مناطق بحرية للقوات البحرية لحرس الثورة، وان رسالة هذه المناورات هي رسالة سلام ومودة للدول الجارة واننا قادرون معا على ارساء الامن في هذه المنطقة الحساسة.