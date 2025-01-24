خطوة نحو التكامل الاقتصادي: إيران وعمان تلغيان التعريفات التجارية

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وعُقد الاجتماع الحادي والعشرون للتعاون المشترك بين إيران وعمان في مسقط. وحسب وزير الصناعة والمناجم والتجارة، كان هذا الاجتماع مختلفاً عن الاجتماعات العشرين السابقة.

وأشار محمد أتابك، عند توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين إيران وعمان، إلى وجود 3 أجندات محددة في هذا الاجتماع، التجارة التفضيلية وإلغاء التعريفات بين البلدين، والتي تمت الموافقة عليها وسيتم تنفيذها الأسبوع المقبل. دعم الاستثمارات بين البلدين، حيث تم الاتفاق على هذا الموضوع. التعاون الجمركي والإداري الضروري بين البلدين لتسهيل التجارة، حيث تم التخطيط اللازم وسيتم تنفيذه قريباً.

كما أشار أتابك إلى لقاءاته المختلفة مع الوزراء العمانيين، حيث ناقش مع وزير النقل العماني إنشاء خط ملاحي بين بندر عباس وعمان، وزيادة الرحلات الجوية، والمسائل المتعلقة بموانئ البلدين.



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كما شملت برامج وزير الصناعة لقاءات مع وزراء التجارة والطاقة ورئيس الاستثمار العماني على هامش الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المشتركة للتعاون بين إيران وعمان.

وقال موسى فرهنك، السفير الإيراني في عمان، على هامش الاجتماع: لدينا عدة اتفاقيات قيد التوقيع اجتازت مراحلها النهائية وستصل إلى نتيجة في اللقاءات المقبلة بين مسؤولي البلدين.