حماس تسلم الوسطاء أسماء 4 أسيرات 'إسرائيليات'

العالم - ايران

وحسب "شبكة فلسطين الاخبارية (PNN)"، ,وفقا للصحيفة، سيتم إطلاق سراح 180 فلسطينيًا، من بينهم 90 من المؤبدات، في حال سلمت حماس القائمة المتفق عليها، إلى جانب إطلاق سراح العشرات من الأسرى إلى الضفة، بينهم زكريا الزبيدي، مشيرة إلى أن الجيش يستعد للتعامل مع مظاهر الاحتفالات.

وأشارت إلى أن "حماس ستسلم الأسماء لقطر والأخيرة تنقلها لإسرائيل وليس عبر الإعلام كما جرى المرة الماضية".



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وحسب يديعوت، ستسلم حماس يوم السبت أسماء ما تبقى من أسرى، وتحدد من هو حي وميت، مبينة أنه من المفترض من بين 26 أن يكون هناك 18 على قيد الحياة.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن تسليم الجثث سيكون في الأسبوع الخامس والسادس الأخير من اتفاق وقف إطلاق النار.