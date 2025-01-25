المكسيك ترفض استقبال طائرة عسكرية أمريكية تحمل مهاجرين

العالم - الأميرکيتان

وأفادت القناة أن المكسيك رفضت يوم الخميس السماح للطائرة العسكرية الأمريكية بالهبوط، مما أدى إلى تعطيل خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الأقل مؤقتا، لترحيل المهاجرين إلى المكسيك.

وأشارت المصادر إلى أن طائرتين من طراز C-17 تابعتين للقوات الجوية الأمريكية كانتا في طريقهما إلى غواتيمالا يوم الأربعاء، حيث قامتا بنقل 80 شخصا على متن كل طائرة. ومع ذلك، لم تتمكن الطائرة المقرر إرسالها إلى المكسيك من الإقلاع بسبب الرفض المكسيكي. ولم تتضح بعد أسباب رفض المكسيك استقبال الطائرة.

يأتي ذلك بعد أن وعد ترامب في خطابه الأول يوم الاثنين الماضي، بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية بشكل فوري، وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين.

كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الولايات المتحدة قامت، ضمن عملية واسعة النطاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، باعتقال 538 مهاجرا غير شرعي، بينهم مشتبه به بالإرهاب، كما تم ترحيل مئات المهاجرين.