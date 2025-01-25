اليكم تفاصيل الدفعة الثانية من صفقة التبادل..4 أسيرات مقابل 200 أسير

العالم _ فلسطين

ووفقًا لمكتب إعلام الأسرى، ستتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في الدفعة الثانية 120 أسيرًا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية.

زكريا الزبيدي وأحمد البرغوثي

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أسرى المؤبدات زكريا الزبيدي، وأحمد البرغوثي، ووائل قاسم، ومحمود عطا الله، ضمن قائمة المفرج عنهم غدًا، بينما أكّدت إدارة السجون الإسرائيلية أن بعض الأسرى الفلسطينيين سيتم الإفراج عنهم عند معبر كرم أبو سالم.

كما نقلت القناة 12 عن مصادر قولها: إن الكيان يستعد لاستقبال الأسيرات اللاتي سلمت حماس أسماءهن وستنشر أسماء الأسرى الفلسطينيين الليلة.

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ولم تعلّق حركة حماس على ما تم تداوله في أعقاب إعلان المتحدث باسم كتائب القسّام الذراع العسكري للحركة أبو عبيدة، حيث قالت وسائل إعلام عبرية إنّ "القائمة لا تشمل ما تم الاتفاق عليه"، لكن حماس أكّدت أنها ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ولا سيما في ما يتعلق بأسماء وعدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم.

موعد إطلاق سراح الأسرى

وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، مساء الجمعة، عن الموعد المرتقب لإطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، غدًا السبت، ضمن أولى مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة ثائر شريتح عبر بيان، إنه "وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، ستبدأ عملية فحص الأسرى (الفلسطينيين) في سجن عوفر (قرب بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية) عند الساعة الخامسة من فجر السبت (2:00 ت.غ)، حيث يقوم طاقم الصليب الأحمر بإجراء الفحوصات".

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وأضاف شريتح أن "الإفراج عن الأسرى سيتم بين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة من صباح السبت (بين 8:00 و9:00 ت.غ)".

مخاوف من عراقيل إسرائيلية

وأشارت وسائل الإعلام في خانيونس، إلى أن الغزيين يخشون من تعثر إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى، لكنهم يعتقدون أن العملية ستتم في نهاية المطاف.

كما ينتظر الفلسطينيون انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من شارع الرشيد، ما سيمكن سكان مدينة غزة وشمال القطاع من العودة إلى منازلهم من الجنوب صباح يوم الأحد المقبل، بعد إتمام الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

وأضحت وسائل الإعلام أن الناس في غزة يتجهزون للعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

وقد باشرت بلدية غزة في الأيام السابقة بعملية تمهيد الطرق لتسهيل عودة النازحين الذين يدركون أن منازل معظمهم قد دّمّرت.