الجيش السوداني يسقط آخر أوراق المستقبل السياسي للدعم السريع

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والتحم الجيش السوداني بمدينتي بحري وأم درمان مع القوات المرابطة في القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، وسيطر تمامًا علي القيادة وسلاح الاشارة، ويعتبر هذا النصر نقلة نوعية للتحرك نحو سلاح المدرعات جنوب الخرطوم والذي يمهد الطريق لإخراج قوات الدعم السريع من مدينة الخرطوم.

وقال الخبير العسكري، الرشيد إبراهيم:

الخرطوم هي تعني العاصمة، المحتوى العسكري للسيطرة على قلب السودان، سيكون تأثيره كبير على الجبهات الاستراتيجية في الشمال والشرق والجنوب والغرب.

أبعاد سياسية واقتصادية لهذه الانتصارات فقد تماهي المجتمع الدولي إزاء الحرب في السودان باتخاذه موقفًا محايدًا تجاه الجيش السوداني والدعم السريع لكن ممارسات الاخير تجاه المدنيين من قتل ونهب واغتصاب دعت الشعب للوقوف مع القوات المسلحة.

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وقال المحلل السياسي السوداني، محي الدين محمد:

يعطي اشارات المجتمع الدولي بأن ميليشيا التي ترتكب جرائم وصفتها الولايات المتحدة بأنها جرائم إبادة جماعية يجب أن لا يكون لها مستقبل سياسي.

وفور سماعه نبأ انتصارات الجيش السوداني خرج الشعب السوداني في مسيرات هادرة تعبيرا عن فرحتهم بهذا النصر.

وتقول مواطنة سودانية: نتمنى لأي جيش صغيرا أو كبيرا شارك البندقية أو حملها، نتمنى لهم النصر والله يحفظهم.

ويقول مواطن سوداني: الحرب انتهت والجنجويد انتهى الليلة.

وإزاء هذه الانتصارات تركز قوات الدعم السريع للسيطرة علي مدينة الفاشر غربي السودان لكن وقفة الشعب مع الجيش السوداني أسقط آخر الاوراق لمستقبل سياسي أو عسكري لهذه القوات في السودان حسب المراقبين.

وتلاحم الشعب السوداني مع القوات المسلحة في انتصاراته التي حققتها بالفترة الأخيرة خاصة تحرير القيادة العامة وسلاح الإشارة وعدد من المدن السودانية، يؤكد أن الشعب يرغب كثيرا في العودة الى مناطقها ومنازلها.

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