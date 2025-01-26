ما الهدف من زيارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد؟

العالم - العراق

وألتقى فيدان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين وعدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع التي تشهدها المنطقة.





وبحسب التقارير التركية، فان فيدان سيناقش إمكانية ان يصنف العراق حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية، وذلك بعد ان صنفها العراق منظمة محظورة في منتصف 2023.



كما سيناقش فيدان المخاوف من "تهميش" حقوق التركمان، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل حكومة كركوك من قبل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض العرب، مقابل عزل التركمان والحزب الديمقراطي والشق الاخر من عرب كركوك.



وستتم أيضا مناقشة ضرورة تقدم العراق في العلاقات مع الإدارة الجديدة في سوريا، حيث تعتبر سوريا الجديدة هي معقل النفوذ التركي بعد اسقاط الأسد.