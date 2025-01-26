نتنياهو يشكر ترامب لوفائه بوعده!

العالم - الاحتلال

وقال نتنياهو: "شكرا للرئيس ترامب على وفائك بوعدك بمنح إسرائيل الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ولمواجهة أعدائنا المشتركين ولتأمين مستقبل ينعم بالسلام والإزدهار".

والسبت أمر الرئيس الأمريكي برفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على شحنة قنابل من زنة 2000 رطل لإسرائيل وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 كان سلفه قد حظرها سابقا.

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وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس 1": "رفعنا الحظر عنها.. رفعنا الحظر عنها اليوم.. وسيحصلون عليها.. لقد دفعوا ثمنها، وكانوا ينتظرونها منذ وقت طويل.. كانت تلك القنابل في المخازن".

وذكر موقع "أكسيوس" أنه سيتم تحميل القنابل على سفينة متوجهة إلى "إسرائيل" في الأيام المقبلة.

,كانت إدارة بايدن قلقة من أن استخدام الإحتلال لهذه القنابل في المناطق المكتظة بالسكان في غزة قد يتسبب في خسائر بشرية كبيرة.

ويمكن لقنبلة تزن 2000 رطل أن تخترق طبقات سميكة من الخرسانة والمعادن مما يخلف دمارا هائلا.