دعوة ترامب للتهجير القسري للغزيين

العالم - بانوراما

ورحب وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف بن غفير بالمقترح داعيا سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين، بينما رأى وزير المالية سموتريتش أن إيجاد أماكن أخرى للغزيين فكرة رائعة.

في المقابل توعد قيادي كبير في حماس بإفشال فكرة ترامب لنقل سكان القطاع كما دانت حركة الجهاد الإسلامي المقترح واعتبرته تشجيعا على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإجبار الغزاويين على الرحيل عن أرضهم.

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق ممدوح العبادي رفض بلاده للمؤامرة الأميركية لتصفية القضية على حساب الأردن.

وتستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني حمزة البشتاوي ومن لندن الكاتب والمحلل السياسي المصري محمد أبوالعينيين.. لتناقشهم هذه الأسئلة:

- دعوة ترامب هل هي قرار اتخذ أم أنه أراد أن يجس نبض العالم تجاه هذه القضية الحساسة؟

- ماهي تبعات مثل هذه القرارات على الصعيد الدولي والإقليمي، وهل يعير صاحب البيت الأبيض الجديد اهتماما للمجتمع الدولي اصلا؟

- ما هو دور القانون الدولي والمنظمات الإنسانية للحيلولة دون تنفيذ هذا المخطط؟

- ما هو الموقف الرسمي الأردني بعد الاتصال بين ترامب والملك وماهو الموقف المصري من هذه الخطة؟

- ما هي تبعات هذا القرار على الأمن القومي الأردني والمصري ودوره في تصفية القضية الفلسطينية؟

- ماهي الآليات التي يمكن أن تجهض بها الأمة هذه القرار في مهده؟

- ألا يعد مثل هذا القرار نكبة جديدة للشعب الفلسطيني؟ و كيف سيواجهها؟

- اليوم سمعنا الكثير من فصائل المقاومة حول رفضها القاطع لمثل هذه القرارات، برأيكم هل باستطاعة ترامب أو غيره اقتلاع جذور الفلسطينيين والاستفراد بهم وهم يملكون هذه المقاومة الباسلة؟

- أين هي السلطة الفلسطينية و ما هو موقفها مما قاله ترامب، وكيف ستواجه شعبها في الضفة إذا استطاع ترامب تنفيذ دعوته؟

- كيف سيكون الوضع في الضفة إذا هجر سكان غزة وتفرغ لها الاحتلال بشكل كامل؟

- ما هو الدور المنوط بالشعوب الغسلامية والعربية لمواجهة مثل هذه المخططات الخبيثة؟

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