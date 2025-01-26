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عراقجي يجري محادثات مع المشرف على وزارة الدفاع الافغانية

عراقجي يجري محادثات مع المشرف على وزارة الدفاع الافغانية
الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني "السيد عباس عراقجي" الذي يزور افغانستان، بالمشرف على وزارة الدفاع الافغانية "مولوي محمد يعقوب مجاهد" وبحث معه قضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها رفع مستوى امن الحدود المشتركة بين البلدين.

العالم - ايران

وقد تطرق هذا اللقاء ايضا الى قضايا العلاقات الايرانية الافغانية وخاصة في المجالين الدفاعي والامني وكذلك تقوية التعاون بين الاجهزة المعنية في البلدين والحفاظ على الامن على جهتي الحدود المشتركة ورفع مستواه.

الوزير عراقجي اشار خلال هذا اللقاء الى ترابط موضوع الامن بين الدول الجارة واشار الى بعض التحديات المشتركة كتهريب المخدرات والارهاب والتسلل عبر الحدود، معتبرا ان معالجة هذه المواضيع تستلزم التعاون والتنسيق الوثيق بين الاجهزة المعنية بين البلدين.

من جهته ثمن المشرف على وزارة الدفاع الافغانية النهج الايراني الايجابي في التعامل مع الشعب الافغاني ومنها استضافة الشعب الايراني لملايين المهاجرين الافغان طيلة الاعوام الـ 46 الماضية، كما ثمن عاليا العلاقات الحسنة بين البلدين.

كما اشار الى الجهود المستمرة للحكومة الافغانية لمكافحة انعدام الامن والارهاب وطلب القيام بتبادل المعلومات والمزيد من التنسيق من اجل الوقاية ومكافحة هذه الظاهرة المشؤومة.

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وفيما يتعلق بامن الحدود المشتركة اكد على اهتمام وزارة الدفاع الافغانية لتعزيز امن الحدود ومنه عبر تحسين مستوى ورفع القدرات الاحترافية لقوات حرس الحدود الافغانية ، والتعاون في تحديث العلائم الحدودية والمزيد من التعاون مع قوات حرس الحدود الايرانية.

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