النازحون يعودون إلى شمال غزة.. والإفراج عن الأسيرة أربيل يهود قريبا

العالم-فلسطين

وقالت حماس في تصريح صحفي: في إطار جهود الحركة لنزع الذرائع التي وضعها نتنياهو أمام عودة النازحين إلى شمال القطاع، وحل قضية الأسيرة لدى المقاومة أربيل يهود، قدمت حركة حماس مقترحا للوسطاء بأن تجري عملية تبادل إضافية تشمل الأسيرة أربيل يهود مع اثنين آخرين من أسرى الاحتلال قبل يوم الجمعة القادم، وأن تبقى عملية التبادل المقرة يوم السبت القادم كما هي في موعدها وتشمل ثلاثة أسرى للاحتلال.

وأكدت أنه بناءً على ذلك توصلت الحركة وبجهود الوسطاء على عودة النازحين.

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وقبل ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وحركة حماس يقضي بأن تسلم الحركة ثلاثة أسرى إسرائيليين منهم أربيل يهود قبل يوم الجمعة القادم. وفي المقابل ستسمح إسرائيل ابتداء من صباح اليوم الاثنين، بعودة النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع.

وقال الأنصاري في منشور على حسابه بمنصة إكس إن حركة حماس ستسلم أيضا 3 محتجزين إسرائيليين إضافيين السبت وفقا للاتفاق بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب.

ماذا تضمن التفاهم؟

ويقضي التفاهم -وفق المتحدث باسم الخارجية القطرية- بأن تسمح السلطات الإسرائيلية، ابتداء من صباح اليوم الاثنين، بعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع كما ستسلم إسرائيل قائمة بأسماء 400 أسير فلسطيني ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى.

حل قضية أربيل يهود

وقبل ساعات قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي للجزيرة إن قضية الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود في طريقها إلى الحل.

وعطلت إسرائيل عودة النازحين بحجة عدم الإفراج عن هذه الأسيرة السبت الماضي.

وأعلن الهندي في مقابلة مع الجزيرة الأحد عن قبول الحركة بالإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية مقابل الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا.

وأوضح أنه لا مشكلة لدى الحركة في الإفراج عن هذه الأسيرة قبل السبت المقبل، ولكن مقابل الثمن الذي وضعته المقاومة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الوسطاء بأن الأسيرة على قيد الحياة.

واتهم الهندي إسرائيل بمحاولة عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه كان يتعين عليها السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد.

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وفي وقت سابق، قالت صحيفتا “معاريف” و”إسرائيل اليوم” إنه سيتم الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود يوم الجمعة المقبل.

وذكرت “معاريف” أن إسرائيل ستفرج في المقابل عن 30 أسيرا فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد.

ووفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، كان على جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من شارع الرشيد في اليوم السابع لتنفيذ الاتفاق، أول أمس السبت، للسماح بعودة الفلسطينيين إلى مناطقهم في شمال قطاع غزة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، بمرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ونُفذت السبت عملية التبادل الثانية ضمن الاتفاق، حيث أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 4 مجندات إسرائيليات وأطلق الاحتلال 200 أسير فلسطيني من المحكومين بالمؤبد والأحكام العالية.