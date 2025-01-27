استعادة الأرض في لبنان، بين الجهود الدبلوماسية والمقاومة الشعبية

العالم - لبنان

وفي اطار التحضيرات الاهلية والشعبية لتنظيم عملية اقتحام شعبي لتحرير لما تبقى من قرى الجنوب، أعلن عن وقف التعليم وإقفال المتاجر والأعمال في غالبية الجنوب والبقاع وسط تعثر الجهود السياسية والدولية في الزام الاحتلال من الانسحاب من الاراضي اللبنانية؛ حيث افادت مصادر لبنانية بان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجريا اتصالات مع الفرنسيين والأميركيين للضغط على الكيان الاسرائيلي، لكن من دون الحصول على النتيجة المرجوة، الی ان يصدر بيان من ميقاتي يعلن موافقة لبنان علی تمديد وقف اطلاق النار بعد التشاور بين الرئاسات الثلاث. بيان جاء فيه ان الحكومة تشدد علی استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى الثامن عشر من فبراير/شباط الفين و خمسة وعشرين. وأن لجنة مراقبة التفاهم ستتابع تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي رقم الف وسبعمائة وواحد. واضاف البيان أنّ الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات لإعادة الأسرى اللبنانيين من سجون الاحتلال الذين تم أسرهم بعد السابع من تشرين الأول/ اکتوبر 2023 وذلك بناء على طلب الحكومة اللبنانية.

من جهته أعلن البيت الأبيض تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الاسرائيلي حتى الثامن عشر من فبراير شباط المقبل. لکن موقف حزب الله يبين عدم مشاركته في أي اتصالات داخلية أو خارجية بخصوص تمديد مهلة الستين يوماً وتمسكه بنص الاتفاق وضرورة انسحاب جيش الاحتلال من دون أي تأخير، في موقف يبدو أنه يحضی بدعم شعبي خاصة من الجنوبيين عبر قوافل العودة الی قراهم.

وفي رسالة اطراء وجهها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى اهالي الجنوب العائدين الى اراضيهم شدد على أهمية استعادة الأرض وطرد الاحتلال. مشيداً ببسالة المواطنين في مواجهتهم نيراين الاحتلال.

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